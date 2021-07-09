Пьяный москвич забил до смерти собственную мать в квартире в центре Москвы

Фото: СК РФ

Россия, Москва, улица 1905 года Карта всех событий

Следственный комитет предъявил обвинения москвичу, который избил свою мать до смерти. Об этом в пятницу, 9 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, труп 83-летней женщины обнаружили утром 7 июля в одной из квартир на улице 1905 года в Москве. На теле погибшей были видны множественные повреждения. Позже по подозрению в преступлении был задержан ее 59-летний сын, который регулярно злоупотреблял алкоголем.

— В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Иванова.

Ранее «ВМ» писала об избитом 10-летнем мальчике, которого обнаружили в антисанитарных условиях в квартире на улице Корнейчука. Вместе в ним в помещении находилась его мать. Мальчика доставили в медицинское учреждение.