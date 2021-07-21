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Выставка «Правила движения» открылась в Биологическом музее

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Правила движения» открылась в Биологическом музее
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Биологический музей имени Тимирязева представляет выставку «Правила движения» о том, как эволюционировала жизнь на протяжении миллиардов лет.

Посетители увидят застывшие в камне следы движения древнейших животных, узнают, как решают проблему перемещения микроскопические одноклеточные организмы. С помощью динамичных экспонатов здесь можно разобраться, какие разнообразные способы движения освоили водные наземные и подземные обитатели, а также покорители воздушной стихии.

К выставке подготовлены экскурсии, на которых обсудят, как мозг управляет мышцами тела и почему выразительные движения играют важную роль в общении животных.

Кроме того, гости музея познакомятся с историями сезонных миграций некоторых обитателей планеты. Среди них — птицы, рыбы, звери, рептилии и даже насекомые.

Выставка открыта до 20 сентября, сообщается на сайте музея.

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