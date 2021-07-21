Андрей Бочкарев сообщил, что на западе Москвы появилось 16 домов по реновации

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С начала реализации программы реновации на западе столицы ввели в эксплуатацию 16 новостроек. Об этом в среду, 21 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Программа реновации на западе столицы реализуется хорошими темпами, с учетом введенной новостройки на улице Щорса в районе Солнцево количество построенных домов по реновации в ЗАО уже достигло 16, — прокомментировал Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра добавил, что первые переселения в Западном административном округе начались в апреле 2018 года.

Андрей Бочкарев пояснил, что 13 старых домов уже расселены и снесены, восемь — отселены, а жители оставшихся 35 домов на данный момент находятся в процессе переезда.

По словам депутата Госдумы Дмитрия Саблина, общая площадь всех 559 домов, которые попали в программу реновации, составила практически два миллиона квадратных метров. В них проживает 105 тысяч человек. Для осуществления волнового переселения в настоящий момент в округе столицы уже подобрали 54 «стартовые» площадки мощностью более одного миллиона «квадратов».

— Вместе с жителями мы держим на контроле реализацию программы реновации в ЗАО, регулярно инспектируем строительство новых объектов и продолжим это делать. Только в тесном взаимодействии с жителями можно сохранить темпы развития территории и защитить интересы участников программы реновации, — подытожил Дмитрий Саблин.

21 июля мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел первый дом, переданный под заселение по программе реновации, в районе Солнцево Западного административного округа, на улице Щорса.

Андрей Бочкарев также сообщил, что на месте промзоны «Октябрьское поле» начали строить школу на 800 мест. По его словам, площадь будущей школы — около 13 тысяч квадратных метров. В здании будет четыре этажа, и оно станет первым учебным заведением города, построенным в рамках договора о комплексном развитии территорий.