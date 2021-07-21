Тимофей Баженов: Беспроцентные кредиты на образование дадут шанс молодым людям на достойную жизнь

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Журналист и лидер общественного движения Тимофей Баженов предложил снизить ставку по образовательным кредитам до нуля процентов. Такую инициативу он озвучил в ходе панельной дискуссии в Штабе общественной поддержки «Единой России» на Покровке, 47. В дискуссии приняли участие представители высших учебных заведений, молодежного парламента, ОНФ, представители различных общественных организаций.

— Государство заинтересовано в увеличении профессионального кадрового резерва. Нам не хватает профессионалов в медицине, образовании, инженерии. Есть острая потребность в специалистах рабочих профессий. Бюджетные места не могут обеспечить высшим образованием всех желающих. А учиться платно могут позволить себе далеко не все российские семьи. При этом среди абитуриентов много умных, талантливых молодых людей, которые могут стать опорой экономики будущего нашей страны. Мы должны дать шанс этим ребятам. И беспроцентные образовательные кредиты могут решить эту проблему, — выступил с инициативой Тимофей Баженов.

Несмотря на то что в 2020 году процентная ставка по образовательным кредитам была снижена до трех процентов, а срок погашения увеличен до 15 лет, ссуды на образование для многих молодых россиян все еще остаются недоступными, считает Тимофей Баженов. А часть россиян и вовсе не знают об их существовании. Онлайн-опрос НИУ ВШЭ показал, что только шесть процентов респондентов могут озвучить процентные ставки и знают условия выдачи образовательных кредитов. А 42 процента молодых людей вообще не в курсе о существовании кредитов на образование.

Для того чтобы кредиты на образование стали массовым продуктом, лидер общественного движения Тимофей Баженов предлагает сделать их беспроцентными, в первую очередь для самых востребованных для общества профессий: врачей, педагогов, специалистов инженерных и технических специальностей. Баженов считает, что оптимальным сроком отсрочки по возврату ссуды будет пять лет после окончания вуза. К этому времени молодой специалист, окончивший вуз, устроится на работу, вырастет профессионально и будет способен выплатить образовательный кредит самостоятельно.

По данным Минобрнауки РФ, общее число бюджетных мест в российских вузах на 2021–2022 учебный год составит 582 412 мест. Всего в высших учебных заведениях сегодня получает образование 4 млн 50 тысяч студентов.

Тимофей Баженов отметил в ходе дискуссии на Покровке, 47, что инициатива согласуется с планами развития Москвы, озвученными в программе Сергея Собянина «Лучший город Земли». Также тема развития московской системы образования звучала в минувшую пятницу, 16 июля, в ходе встречи мэра столицы с кандидатами «Единой России». На этой встрече Сергей Собянин дал старт избирательной кампании «Единой России». Обсуждая программу действий будущих депутатов Госдумы, мэр рассказал о проекте по созданию в Москве гармоничной системы поддержки инноваций вокруг связки школьной системы, университетов и требований производства.