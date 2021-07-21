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Власти Москвы сообщили, как жители столицы отметили Курбан-байрам

София Долганова

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Власти Москвы сообщили, как жители столицы отметили Курбан-байрам
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Не было выявлено фактов нарушения общественного порядка во время проведения Курбан-байрама в Москве. Чрезвычайных происшествий также не зарегистрировано, сообщил в среду, 21 июля, руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

— У нас в Москве никаких инцидентов на Курбан-байрам не было в этом году, и в прошлом тоже, ни чрезвычайных происшествий, ни фактов нарушения общественного порядка зарегистрировано не было, — прокомментировал Сучков РИА Новости.

Он также отметил, что в Москве не разрешен забой животных, для этого существуют специальные места в Московской области.

Курбан-байрам является одним из самых важных праздников в исламе. О его традициях сообщалось 17 июля. В 2021 году в России он отмечается в течение пяти дней — с 19 по 23 июля. Он посвящен событию, описанному в священных книгах авраамических религий: ислама, христианства, иудаизма. Речь идет о жертвоприношении пророка Ибрахима. В иудаизме и христианстве его называют Авраамом.

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