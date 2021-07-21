Роман Романенко отметил значимость суборбитальных полетов для развития отрасли космотуризма

Фото: Иван Степанов

Проект «New Shepard» — большой и важный шаг с точки зрения космического туризма. Так охарактеризовал полет Джеффа Безоса Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

— Суборбитальный полет — это не про космос, технически он значительно проще космического. Но с точки зрения развития космотуризма — шаг большой и важный. О космическом путешествии смело можно говорить хотя бы после одного витка. К тому же, эксперимент доказал, что суборбитальные полеты, в отличие от пилотируемой космонавтики, доступны для широкого круга лиц, независимо от возраста, — отметил Роман Романенко.

Ранее корабль «New Shepard» с четырьмя пассажирами на борту совершил успешный суборбитальный полет, продлившийся около 11 минут. Управление кораблем проходило в автоматическом режиме — это первый беспилотный полет в истории подобных проектов.

Фото: Иван Степанов

Пассажирами корабля стали владелец компании Blue Origin Джефф Безос, его младший брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк, в прошлом профессиональная лётчица, и 18-летний физик из Нидерландов Оливер Деймен.

Войти в историю космического туризма планирует и генеральный директор Tesla Motors Илон Маск. В начале следующего года его корабль «Crew Dragon» должен доставить путешественников на МКС. До этого в качестве туристов на станции побывали семь человек — все они были доставлены туда российскими кораблями «Союз».