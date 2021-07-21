День ВМФ отметят в Музее Вооруженных сил РФ

Фото: Денис Кондратьев / Вечерняя Москва

Центральный музей Вооруженных сил РФ25 июля приглашает жителей и гостей города принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню ВМФ.

Программа стартует с квеста по экспозиции музея, задания которого будут посвящены истории Военно-Морского флота.

В кинозале состоится показ документальных фильмов «Крейсер «Красный Кавказ», «Крейсер «Киров» и «Подводная лодка К-21», созданных разработчиком игры «Мир кораблей» на основе предметов коллекции музея.

В залах Музея Вооруженных сил представлены материалы по истории армии и флота с XVIII по XXI век. Это подлинные раритеты, начиная с офицерской сабли с линкора «Императрица Мария» и заканчивая предметами с подводной лодки «Курск». Подробно о некоторых экспонатах расскажут на экскурсии «История Военно-Морского флота».

Кроме того, в музее есть масштабные модели морских судов, ставших героями исторических событий — крейсера «Аврора», миноносца «Забияка», броненосного крейсера «Память Азова», линкора «Октябрьская революция», эсминца «Гремящий».

А на открытой площадке военной техники можно увидеть настоящий бронекатер, принимавший участие в Великой Отечественной войне.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.