Стоматолог рассказал, как не заболеть онкологией из-за простого кариеса

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Стоматолог Андрей Яременко рассказал о том, как запущенный случай кариеса может привести к серьезным последствиям — вплоть до онкологических и аутоиммунных.

Из-за большого количества бактерий и инфекций, которые поступают в больную полость рта, организм может пропустить более опасную инфекцию. Кроме того, постоянное воспаление полости рта приводит к приобретенному пороку сердца и гнойным воспалениям, онкологию.

— Одна из главных функций иммунитета — «отлавливать» опухолевые клетки-мутанты, которые ежесекундно рождаются в организме каждого из нас. Здоровая иммунная система обычно с этой задачей справляется быстро, но если ее силы будут уходить на борьбу с инфекцией от «гнилых» зубов — то клетки-мутанты «останутся без присмотра», что может спровоцировать развитие рака, — поясняет Андрей Яременко.

Чтобы этого избежать, врач дает несколько простых советов. Например, чистить зубы три раза в день, ополаскивать полость рта после каждого приема пищи. Также он советует, не забывать прочищать каждую поверхность зубов по 10 раз, а также использовать электрическую зубную щетку. Мало кто знает, что зубные щетки нужно менять раз в три месяца, а также раз в полгода посещать специалиста, сообщает издание «Доктор Питер».