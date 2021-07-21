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Более 2,5 тысячи предметов забыли пассажиры автобусов в Подмосковье

Елена Фролова

Общество
Более 2,5 тысячи предметов забыли пассажиры автобусов в Подмосковье
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Какие вещи пассажиры забыли в салонах автобусов и на станциях в Московской области с начала 2021 года, рассказали в пресс-службе Мострансавто.

Всего с января граждане потеряли свыше двух с половиной тысяч предметов. В летнем сезоне среди часто забываемых пассажирами вещей оказались солнцезащитные очки и головные уборы. Помимо этого, они часто оставляли в общественном транспорте социальные, банковские и проездные карты.

В салонах автобусов было забыто более 500 предметов. Среди них самыми необычными стали оленьи рога, предназначенные для крепления на стену, вязаная шапочка в виде головы тигра и складной стол-чемодан.

В течение полугода все находки хранятся на складе предприятия, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». С вопросами о забытых вещах можно обратиться в диспетчерскую службу. Чтобы получить оставленный в автобусе предмет, пассажиру необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и поставить роспись в специальном журнале.

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