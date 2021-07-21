Астролог рассказала, кому может принести счастье Венера в Деве

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Венера 22 июля перейдет в знак Девы, что может принести кому-то проблемы, а кому-то полезные уроки от жизни. Подробнее о том, как Венера может повлиять на людей, рассказала астролог Анастасия Широкова.

— Венера в знаке Девы имеет положение падения: это особое положение, которое говорит о том, что планета не знает, как правильно реализовать свои функции, а значит, начинает вести себя очень странным, искаженным образом. Часто противоположно своим функциям, — сказала астролог.

Анастасия Широкова добавила, что у людей могут возникнуть финансовые трудности из-за родственников, а также неудачи в любовных отношениях. А «Петля» или «Аркан» предрекут людям тяжелые жизненные испытания, которые впоследствии научат ответственности.

— Напоминаю вам, что вся эта тема усиливается квадратурой Лилит к Венере. И именно 22 июля этот аспект будет точным. Квадратура дает внезапные травмирующие и конфликтные ситуации, поэтому постарайтесь именно сейчас не планировать ничего архиважного, — подытожила астролог.

Этот день может запомниться негативными воспоминаниями, сообщил Пятый канал.

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