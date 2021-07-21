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«Живот втяните»: подписчики раскритиковали «новый образ» Хмельницкой

Евгения Владимирова

Развлечения
«Живот втяните»: подписчики раскритиковали «новый образ» Хмельницкой
Фото: instagram.com/alxmel

Алена Хмельницкая предстала перед подписчиками в образе восточной красавицы. Планами на отдых и видео с танцем живота актриса поделилась на своей страничке в Instagram.

На записи, конечно же, не сама актриса, Хмельницкая всего лишь наложила свое лицо на готовое видео. Получилось так правдоподобно, что некоторые поклонники всерьез задумались, а не сама ли звезда танцует восточные танцы.

— Работаю над собой. Как вам? На самом деле, есть пять выходных, и я срочно лечу к морю. Поэтому так прекрасно выгляжу, — написала она под видео.

Но шутку звезды оценили не все. Подписчики артистки обвинили ее в монтаже: «Свое лицо прилепила на чужую фигуру», — написал один из них под видео.

Но большинство поклонников Хмельницкой отнеслись к видео актрисы с юмором: «Втяните живот»; «Я так же работаю над собой, очень хорошее приложение», — пошутили они.

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