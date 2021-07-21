Молодой человек надругался над 15-летней школьницей на вечеринке в Москве

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Молодой человек надругался над школьницей во время домашней вечеринки на северо-востоке города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 21 июля.

По словам собеседника «ВМ», девятиклассница отпросилась у мамы к подруге с ночевой. Там к ним присоединились юноша и его девушка.

Молодые люди решили «побаловаться» алкоголем. Спустя какое-то время девятиклассница потеряла сознание и очнулась лишь около часа ночи.

Вместе с ней в этот момент в комнате находились ее подруга и молодой человек, а сама жертва была лишь в одних трусах. Испугавшись, школьница сообщила обо всем родителям.

Вскоре после этого подозреваемого задержали. Уголовное дело возбуждено по статье «Развратные действия», а злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Похожий случай произошел в начале июня на северо-западе города. Тогда молодые люди гуляли, когда к ним подошли неизвестные. Один из них схватил девушку, положил ее на плечо и унес в неизвестном направлении. Другой злоумышленник в этот момент держал парня и зажимал его рот рукой, чтобы тот не мог кричать.

В какой-то момент мужчине все-таки удалось вырваться. Он забежал в подъезд ближайшего дома и начал просить помощи у проживающих там людей, заявив, что его девушку насилуют.

По горячим следам полицейские задержали подозреваемых в изнасиловании двух иностранцев. По предварительной версии, над жертвой надругался один из злоумышленников.