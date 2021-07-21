Запущенный к МКС модуль «Наука» вышел на орбиту

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Запущенный к Международной космической станции (МКС) многофункциональный лабораторный модуль «Наука» был выведен ракетой-носителем «Протон-М» на околоземную орбиту. О выходе объявил диктор на смотровой площадке космодрома Байконур.

— Есть отделение модуля от третьей ступени ракеты-носителя, — сообщил диктор.

Стыковка модуль «Наука» с МКС должна произойти 29 июля 2021 года, пишет РИА Новости.

При этом в ночь со вторника, 29 июня, на среду, 30 июня, ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-17» и грузами для Международной космической станции (МКС) стартовала с космодрома Байконур.

Ракета-носитель с «Прогрессом» была отправлена в космос в 02:27 по московскому времени. Запуск проходил на 31-й площадке космодрома Байконур. В 02:36 по московскому времени космический корабль отделился от третьей ступени ракеты, после чего вышел на околоземную орбиту. «Прогресс» состыковался с российским сегментом МКС 2 июля.