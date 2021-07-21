Пассажиры смогут переоформлять билеты РЖД на поезда дальнего следования

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Пользователи приложения «РЖД пассажирам» теперь могут переоформлять электронные билеты на поезда дальнего следования. Об этом в среду, 21 июля, рассказали в пресс-службе ОАО «РЖД».

Функция позволяет старую стоимость билета засчитывать в стоимость нового. Так при переоформлении билета нужно будет лишь доплатить разницу в стоимости, если она возникнет. Если же новый билет окажется дешевле, то пользователю вернут оставшуюся сумму.

— Есть одно условие: по правилам перевозок другой поезд должен отправляться в ближайшие 24 часа, — уточнили в РЖД.

Для того чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо установить последнюю версию мобильного приложения «РЖД пассажирам». Аналогичная опция доступна на сайте pass.rzd.ru, а также в кассах дальнего следования, пишет агентство городских новостей «Москва».

В июне сообщалось, что новые капсульные вагоны РЖД могут использовать для ночных поездок. Макет капсульного вагона для пассажирских перевозок дальнего следования РЖД разработало и презентовало совместно с «Трансмашхолдингом». Вдоль его центрального прохода размещены 56 индивидуальных мест-капсул. Они отгораживаются от салона шторкой.