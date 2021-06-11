Новые капсульные вагоны РЖД могут использовать для ночных поездок

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Новые капсульные вагоны можно использовать в качестве отеля для поездок на одну ночь. Об этом в пятницу, 11 июня, рассказал заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.

Макет капсульного вагона для пассажирских перевозок дальнего следования РЖД разработало и презентовало совместно с «Трансмашхолдингом». Вдоль его центрального прохода размещены 56 индивидуальных мест-капсул. Они отгораживаются от салона шторкой, пишет РИА Новости.

Дмитрий Пегов добавил, что капсульные вагоны вероятно выйдут на сеть РЖД и станут частью поездов ночного следования.

— В моем понимании такие капсульные вагоны — это поездка одной ночи. Мне кажется, что данный тип капсул — как капсульный отель. По-быстрому, с промежуточными остановками, но быстро, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что около 70 новых двухэтажных вагонов пополнят парк поездов дальнего следования РЖД.

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