Власти Москвы предоставили земельные участки для реконструкции Малого кольца МЖД

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Россия, Москва, Мукомольный проезд Карта всех событий

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) согласилась предоставить ОАО «РЖД» 17 земельных участков для реконструкции Малого кольца Московской железной дороги (МЖД). Об этом в четверг, 10 июня, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Все участки расположены в Мукомольном проезде в центре столицы. Их суммарная площадь составляет около гектара. Участки будут предоставлены в аренду сроком на шесть лет для реализации проекта реконструкции и развития Малого кольца МЖД с электрификацией ветви Кутузово — Москва-Пассажирская — Смоленская.

По словам ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, на участках железнодорожники разместят различные элементы инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что на Савеловском направлении МЖД изменится расписание электричек.

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