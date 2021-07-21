В Минэнерго объяснили, когда в России стабилизируются цены на бензин

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Министерство энергетики России рассчитывает, что к концу июля биржевые цены на бензин стабилизируются, так как завершится период сезонных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Об этом в среду, 21 июля, говорится в Telegram-канале ведомства со ссылкой на замминистра энергетики РФ Павла Сорокина.

По его словам, Минэнерго следит за ситуацией на топливном рынке. Кроме того, идет мониторинг стабильности отгрузок во всех регионах РФ.

— Рост объемов производства бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу июля поспособствует стабилизации биржевых цен, — отметил Павел Сорокин.

Он добавил, что цены на бензин также повысились на фоне сезона отпусков, роста внутреннего туризма и восстановления экономики.

Сорокин уточнил, что в среднем с начала июля через биржу проходило 30,5 тысячи тонн бензина ежедневно. По его словам, данный показатель сопоставим со значениями 2019 года.

С января текущего года стоимость топлива АИ-92 и АИ-95 увеличилась на 17 и 27 процентов соответственно. Не остановило подъема цен и решение чиновников поднять уровень выплат нефтяным компаниям из государственного бюджета в рамках демпфирующего механизма по стабилизации топливного рынка.

При этом 18 июля президент Независимого топливного союза Павел Баженов сообщил, что в стране были созданы условия для увеличения оптовых цен на бензин. С одной стороны, существует благоприятная внешняя конъюнктура, которая представляет собой высокий уровень роста стоимости нефти, так как восстанавливается спрос.