«Истеричка»: избившую сына Стаса Пьехи женщину выгнали из дома

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Ирину Безбородову, которая избила семилетнего сына и бывшую тещу певца Стаса Пьехи, выгнали из дома. Об этом в среду, 21 июля, рассказал муж женщины, футбольный арбитр Владислав Безбородов.

Он подчеркнул, что не потерпит у себя дома подобного поведения.

— Она истеричка. Я ее выгнал из дома. Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома — тем более, — приводит «Комсомольская правда» слова Безбородова.

Соседи Стаса Пьехи по коттеджному поселку в понедельник, 19 июля, напали на его семью, в результате чего пострадал 7-летний сын певца Петя. Именно в Рощине в последнее время отдыхали бывшая супруга музыканта Наталья Горчакова, ее сын и еще несколько членов семьи. Вскоре после их приезда в соседний особняк заселилась жена футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. 7-летний сын артиста познакомился и начал общаться со средним ребенком, но в какой-то момент Безбородова стала препятствовать их дружбе.

Петя на это обиделся и решил напакостничать: он схватил карандаш и воткнул его в надувной бассейн. По словам очевидца, когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Мама Пети, узнав о случившемся, сразу вызвала полицию. Позже мальчика госпитализировали.