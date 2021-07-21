Сына Стаса Пьехи госпитализировали
Семилетнего сына российского певца Стаса Пьехи госпитализировали в больницу с сотрясением мозга. Об этом на своей странице в Instagram сообщила мама мальчика, бывшая супруга артиста Наталья Горчакова.
— Сына ждет множество анализов, энцефалограмма, работа с психологом, неврологом и так далее, — сообщила в сторис девушка.
До этого «ВМ» писала, что СК начал проверку по факту избиения семилетнего сына Пьехи. Интересы семьи артиста представляет известный российский адвокат Сергей Жорин.
Соседи Стаса Пьехи по коттеджному поселку напали на его семью, в результате чего пострадал 7-летний сын певца Петя. Инцидент произошел в понедельник, 19 июля. Ребенка избили соседи по коттеджному поселку Рощино под Петербургом. Именно там в последнее время отдыхали бывшая супруга музыканта Наталья Горчакова, ее сын и еще несколько членов семьи. Вскоре после их приезда в соседний особняк заселилась жена футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. 7-летний сын артиста познакомился и начал общаться со средним ребенком, но в какой-то момент Безбородова стала препятствовать их дружбе.
Петя на это обиделся и решил напакостничать: он схватил карандаш и воткнул его в надувной бассейн. По словам очевидца, когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Мама Пети, узнав о случившемся, сразу вызвала полицию.