Сына Стаса Пьехи госпитализировали

Фото: instagram.com/wolfieha

Семилетнего сына российского певца Стаса Пьехи госпитализировали в больницу с сотрясением мозга. Об этом на своей странице в Instagram сообщила мама мальчика, бывшая супруга артиста Наталья Горчакова.

— Сына ждет множество анализов, энцефалограмма, работа с психологом, неврологом и так далее, — сообщила в сторис девушка.

До этого «ВМ» писала, что СК начал проверку по факту избиения семилетнего сына Пьехи. Интересы семьи артиста представляет известный российский адвокат Сергей Жорин.

Фото: Instagram

Соседи Стаса Пьехи по коттеджному поселку напали на его семью, в результате чего пострадал 7-летний сын певца Петя. Инцидент произошел в понедельник, 19 июля. Ребенка избили соседи по коттеджному поселку Рощино под Петербургом. Именно там в последнее время отдыхали бывшая супруга музыканта Наталья Горчакова, ее сын и еще несколько членов семьи. Вскоре после их приезда в соседний особняк заселилась жена футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. 7-летний сын артиста познакомился и начал общаться со средним ребенком, но в какой-то момент Безбородова стала препятствовать их дружбе.

Петя на это обиделся и решил напакостничать: он схватил карандаш и воткнул его в надувной бассейн. По словам очевидца, когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Мама Пети, узнав о случившемся, сразу вызвала полицию.