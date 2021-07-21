Сергей Собянин отметил высокую привлекательность Москвы для инвесторов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва является привлекательным для инвесторов городом. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с представителями инвестиционного сообщества Москвы в среду, 21 июля.

По его словам, за последние десять лет в столице построили порядка 100 миллионов квадратных метров недвижимости, куда вошли 40 миллионов квадратных метров жилья и около четырех миллионов квадратных метров объектов соцкультбыта.

— Очень важно, что мы все больше и больше переходим к точечной застройке, к освоению больших промышленных территорий. Мы уже половину всего жилья комплексной застройки застраиваем именно на больших промышленных территориях. При этом стараясь сохранить и количество рабочих мест, — отметил Сергей Собянин.

Он добавил, что в настоящее время в Москве строят качественные дома. Глава города отметил, что здания являются почти многофункциональными центрами, которые насыщают объектами торговли и услуг.

Мэр подчеркнул, что строительство новых зданий позволяет создавать больше рабочих мест в столице.

При этом за десять лет в Москве за счет инвесторов построили 86 процентов недвижимости, пишет агентство городских новостей «Москва».