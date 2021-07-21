Зеленский подписал закон о коренных народах страны

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах республики, среди которых нет русских. Об этом в среду, 21 июля, сообщается на сайте главы украинского государства.

Зеленский подписал инициированный им закон «О коренных народах Украины» № 1616-IX, принятый Верховной радой 1 июля 2021 года.

Отмечается, что он направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов.

президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», она была опубликована 12 июля. В ней он назвал возникшую между странами «стену» трагедией. Российский лидер считает, что эта ситуация произошла из-за «наших собст­венных ошибок, допущенных в разные периоды».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах прочитать статью Владимира Путина и дать ответ.