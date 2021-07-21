Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Зеленский подписал закон о коренных народах страны

Юлия Курганова

В мире
Зеленский подписал закон о коренных народах страны
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах республики, среди которых нет русских. Об этом в среду, 21 июля, сообщается на сайте главы украинского государства.

Зеленский подписал инициированный им закон «О коренных народах Украины» № 1616-IX, принятый Верховной радой 1 июля 2021 года.

Отмечается, что он направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов.

президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», она была опубликована 12 июля. В ней он назвал возникшую между странами «стену» трагедией. Российский лидер считает, что эта ситуация произошла из-за «наших собст­венных ошибок, допущенных в разные периоды».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах прочитать статью Владимира Путина и дать ответ.

Читайте также:
коренные народыВладимир Зеленскийзакон
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Все мнения
О проекте