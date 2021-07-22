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Синоптик предупредил россиян об опасной погоде с жарой, ливнями и градом

Юлия Курганова

Общество
Синоптик предупредил россиян об опасной погоде с жарой, ливнями и градом
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в среду, 21 июля, сообщил об опасной погоде в ближайшие дни. В нескольких регионах центральной части страны, на юге и в Поволжье пройдут интенсивные дожди, грозы и ожидается сильный ветер.

Синоптик отметил, что в некоторых регионах непогода будет сопровождаться сильной жарой и градом. Так, в Приволжском федеральном округе в четверг-пятницу, 22-23 июля, будут ливни, гроза и ветер до 20 метров в секунду.

Также сильные дожди с градом ожидаются в Крыму: в четверг, 22 июля, полуостров охватит сильный дождь, будет гроза, крупный град и ветер до 20-25 метров в секунду.

— Это неблагоприятная погода, сильный дождь и крупный град — это действительно опасно, — предупредил Вильфанд.

Он добавил, что в Волгоградской, Ростовской областях и Краснодарском крае интенсивные дожди и грозы будут сопровождаться жарой до 36-42 градусов.

Метеоролог добавил, что опасная погода ожидает почти все республики Северного Кавказа в четверг-пятницу, 22-23 июля. В Ингушской, Чеченской республиках, прогнозируется жара до 40-42 градуса, а 23 июля — сильный дождь, ветер с грозой до 15-20 метров в секунду. Аналогичная ситуация будет в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

В четверг, 22 июля, ненастье охватит и Тамбовскую, Курскую, Белгородскую области. В регионах пройдет сильный дождь с грозой, град и ветер до 15-18 метров в секунду, сообщает ТАСС.

Синоптик рассказал о погоде в европейской части России в августе. Она будет разноплановой. Время от времени высокие температуры будут сменяться более низкими.

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