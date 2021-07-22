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Пожар потушили в жилом доме на Новом Арбате

Юлия Курганова

Происшествия
Пожар потушили в жилом доме на Новом Арбате
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Новый Арбат, 6 Карта всех событий

Спасатели МЧС оперативно потушили возгорание в жилом доме в центре столицы. Об этом в четверг, 22 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», были эвакуированы 12 человек из дома на Новом Арбате, 6, строение 1.

— Пострадавших нет, — отметил собеседник издания.

«Вечерняя Москва» писала, что жилой дом загорелся на Новом Арбате. С первого этажа здания шел густой серый дым.

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