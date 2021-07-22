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«Ну и морда»: фанаты удивились внешности Королевой без фильтров

Юлия Курганова

Общество
«Ну и морда»: фанаты удивились внешности Королевой без фильтров
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певица Наташа Королева вместе с мужем, стриптизером Сергеем Глушко улетела на отдых на турецкий курорт Бодрум. Она поделилась на своей странице в соцсети Instagram с фанатами видео с моря.

Артистка продемонстрировала хорошее настроение в ролике и даже запела: «Это лето кастаньет на турецком побережье!», держа в руках камеру телефона.

Некоторые подписчики звезды отметили, что Королева без использования фильтров выглядит совершенно по-другому.

«Ну и морда в реале»; «Как была деревня, так ей и осталась»; «Все больше на мамашу свою похожа становится»; «Такая певица, такая звезда, такая легенда, как мы тебя обожали, танцевали под твою музыку. В кого ты превратилась?» — оставили комментарии фолловеры.

Многие пользователи оценили ролик с певицей и одарили ее комплиментами.

«Позитивная, умная, очаровательная Наташенька! У вас отличная семья, счастья и крепкого здоровья вам!»; «Веселушка такая всегда»; «Наташенька, ты лучше всех!»; «Необыкновенная красота», «Такая приятная наша Королева, душевная, своя», — написали поклонники.

Недавно Королеву раскритиковали за откровенные фото в купальнике. Она продемонстрировала фигуру в ярко-синем купальнике, позируя в кустах пышной гортензии в Парке Горького.

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