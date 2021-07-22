Суд арестовал имущество депутата Госдумы Ковпака на миллиард рублей

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Арбитражный суд Свердловской области арестовал имущество более чем на миллиард рублей вице-президента группы компаний «Кировский», депутата Государственной думы Льва Ковпака, а также его супруги Вероники Ковпаки отца Игоря Ковпака. Об этом в среду, 21 июля, сообщается на портале «Федресурс».

В материалах суда сказано, что парламентарий занимался выводом средств в пользу подконтрольных ему компаний. Речь идет о сумме свыше 650 миллионов рублей.

Такое решение вынесли в рамках банкротного дела ООО «Продовольственная компания». Конкурсный управляющий предприятия Константин Марков потребовал привлечь Ковпака, его жену и отца к субсидиарной ответственности.

Марков считает, что лица, контролирующие должника, выводили активы компании и это стало причиной банкротства. 42-летний Ковпак же выводил деньги ООО «Продовольственная компания» в пользу подконтрольных ему компаний — «ОЖК», «Прометей», «Продукт Ленд», «Лев» и других, входящих в находящийся под его контролем ГК «Бест».

Также суд запретил государственным органам осуществлять какие-либо регистрационные действия, связанные с отчуждением, обременением принадлежащего вышеуказанным лицам и компаниям имущества, передает издание «Коммерсантъ».

В среду, 21 июля, замглавы ГИБДД Ставропольского края Александр Ткаченко задержали в Москве. Его перевезут в распоряжение СК СКФО в Ессентуках, где будет решаться вопрос о его аресте.