Старинные княжеские палаты отреставрируют в Басманном районе столицы

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Россия, Москва, Подкопаевский переулок, 5/2 Карта всех событий

В Басманном районе столицы проведут реставрацию старинных княжеских палат, которые были построены в XVI–XVII веках. Здание входило в состав Белого города — часть Москвы, где жили дворяне и бояре.

— У этого памятника архитектуры есть своеобразная загадка. Дело в том, что на фасаде висит табличка с названием: «Палаты Шуйских». Изначально предполагалось, что они принадлежали представителям одной из ветвей рода Рюриковичей — княжеской семье Шуйских, — рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) Алексей Емельянов.

По словам главы ведомства, современные ученые все же полагают, что палаты принадлежали князю и воеводе Ивану Михайловичу Барятинскому. Он жил в период строительства здания и также происходил из рода Рюриковичей. Князь известен тем, что служил послом в Дании.

Историческое здание расположено в Подкопаевском переулке, дом 5/2. Реставрацию будут проводить специалисты Мосгорнаследия. Перед началом работ они проведут историко-архивные и библиографические исследования, а также изучат инженерно-технические особенности здания.

Реставрацию княжеских палат планируют завершить к февралю 2023 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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