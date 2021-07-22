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Бывшую промзону на Бережковской набережной полностью реорганизуют в Москве

Полина Долганова

Город
Бывшую промзону на Бережковской набережной полностью реорганизуют в Москве
Фото: Сайт Сергея Собянина
Россия, Москва, Бережковская набережная Карта всех событий

Бывшую промышленную зону на Бережковской набережной ожидают реорганизационные работы. Проект решения о комплексном развитии был одобрен в ходе заседания Градостроительно-земельной комиссии Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь набережной составляет более 26 гектаров. Реорганизация территории позволит создать в Москве 12,5 тысячи рабочих мест.

— Инвестиции в новый объект на западе Москвы превысят 150 миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект — 4,3 миллиарда рублей в год, — уточнил заммэра.

На территории бывшей промзоны в скором времени появится свыше 660 квадратных метров недвижимости. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров в свою очередь уточнил, что более половины новых построек будут жилыми.

Также в новом индустриальном квартале появятся офисы, объекты торговли, производства, образовательные учреждения и храмовый комплекс.

Завершить работу над проектом планируется к 2029 году, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Мэр города Сергей Собянин отметил высокую привлекательность Москвы для инвесторов. По его словам, за последние десять лет в столице построили порядка 100 миллионов квадратных метров недвижимости, куда вошли 40 миллионов квадратных метров жилья и около четырех миллионов квадратных метров объектов соцкультбыта. Он добавил, что в настоящее время в Москве строят качественные дома. Глава города отметил, что здания являются почти многофункциональными центрами, которые насыщают объектами торговли и услуг.

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