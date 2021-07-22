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Страховщик рассказал, какие знаки зодиака чаще других попадают в ДТП

Михаил Алимов

Общество
Страховщик рассказал, какие знаки зодиака чаще других попадают в ДТП
Фото: Moscow-Live

Больше прочих знаков зодиака в ДТП попадают Девы, Львы и Стрельцы. К такому выводу 22 июля пришли эксперты страховой компании «Согласие».

Они подсчитали частоту убытков у представителей зодиакального круга по каско. Частота убытков представляет собой общее число убытков по каско у конкретного знака зодиака за указанный период, деленное на количество представителей этого знака.

— Самым аварийным знаком зодиака оказалась Дева – частота убытков у нее на 4 процента превышает среднюю по портфелю. Далее следуют Львы и Стрельцы – этот показатель у них на 3 процента больше среднего, — рассказали специалисты.

На 1 процент выше средних убытков оказалось Весов, Овнов и Рыб. Средний показатель составили Водолеи.

Аккуратные в вождении знаки зодиака начинаются с Раков и Скорпионов — у них на 1 процент меньше средней частоты убытков. У Козерогов — на 2 процента, у Близнецов — на 3 процента. Самым аккуратным знаком зодиака признаны Тельцы. Они теряют на 5 процентов меньше.

В компании напомнили, что расчет полиса каско состоит из множества факторов и не зависит от принадлежности к конкретному знаку. В первую очередь обращают внимание на опыт водителя, возраст и семейное положение.

В аварии попадают в основном молодые и неопытные водители, управляющие недорогими, но мощными автомобилями. Именно среди них наиболее часты ДТП с серьезными последствиями, вплоть до «тоталя» — повреждений транспортного средства, после которого оно не подлежит восстановлению. Для таких водителей стоимость каско может возрастать вдвое. А семейные люди, по мнению страховых компаний, водят более осторожно. Поэтому им могут сделать скидку до 20 процентов, передает РИА Новости.

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