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Психолог назвала глубинные причины возникновения анорексии

Елена Фролова

Общество
Психолог назвала глубинные причины возникновения анорексии
Кадр из фильма «До костей»

Дети и подростки все чаще обращаются к психологам из-за расстройств пищевого поведения. Еще десять лет назад эта проблема в основном касалась девушек от 15 лет, а сейчас возраст подобных пациентов снизился до 9–11 лет. Об этом рассказала психолог и психотерапевт Марина Начкебия.

По ее словам, девочки-подростки чаще всего страдают от анорексии. Это расстройство относится к самоповреждающему поведению. Оно заключается в самоограничениях в еде. В этом случае отказ от пищи может растягиваться на несколько месяцев ради цели снизить вес, изменить контуры тела. Резкая потеря веса приводит к тому, что у девочек наблюдаются гормональные и функциональные нарушения, отметила специалист.

— Отношение к еде и к себе формируется у человека еще в самом раннем младенческом периоде. Во многом оно сильно зависит от того, насколько мама готова к близости с ребенком, ощущает свободу от разных тревог, чтобы увидеть потребности малыша, — пояснила психолог.

Начкебия добавила, что период введения прикорма в рацион ребенка является неким этапом отделения от мамы, а также формирования вкусовых предпочтений и проявления себя, отмечает ФАН. Малыш, по ее словам, может отказываться от приема пищи, тогда общение с ним выходит на другой уровень. В этот момент есть опасность превращения приема пищи в нервный процесс для всей семьи.

— Между родителями и ребенком выстраиваются такие отношения, которые не дают последнему почувствовать себя отдельным. А в подростковом возрасте его начинают мучить изменения, происходящие с телом. Даже если девушки, страдающие анорексией, имеют внешние социальные успехи и хорошие интеллектуальные способности, для них большой сложностью становятся эмоциональные страдания, — добавила психолог.

Специалист уточнила, что девушки чаще всего «нападают» на свое тело. И это является результатом подавленного садомазохистского конфликта с матерью.

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