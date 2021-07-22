Россиян предупредили о подорожании одежды осенью

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Ретейлеры допускают подорожание одежды и обуви в России осенью–зимой. Эксперты предполагают, что цены на вещи поднимутся не менее чем на 10 процентов.

Президент розничной сети Baon Илья Ярошенко полагает, что максимальный прирост цен составит 15 процентов.

По прогнозу владельца компании «Глория Джинс» Владимира Мельникова, в начале следующего года одежда и обувь подорожают на 18–20 процентов.

Ретейлеры объясняют, что продукция становится дороже из-за роста расходов на логистику и сырье.

Основатель Zenden Group Андрей Павлов отмечает, что поставки из стран Азии в Европу подорожали примерно в пять или шесть раз, пишет РБК.

С начала 2021 года хлопок также вырос в цене. Подорожание составило 35 процентов. Также увеличилась стоимость тех товаров, для производства которых требуются нефтепродукты, заметил Мельников.

Кроме того, расходы жителей России на минимальный школьный набор выросли за год на 13 процентов и составили на середину июля 12,9 тысячи рублей. Средняя стоимость поступивших в продажу готовых наборов школьника, которые состоят из карандашей, ручек и другой канцелярии, выросла в первой половине июля 2021 года на 6 процентов. Цена такого комплекта составляла 690 рублей. Средняя стоимость школьного дневника составила 107 рублей, пеналы можно было купить в среднем за 728 рублей, наборы карандашей и ручек продавались за 182 рубля. Средний чек покупки тетрадей вырос до 306 рублей.