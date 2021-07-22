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Названы народные средства, которые помогут укрепить волосы

Елена Фролова

Общество
Названы народные средства, которые помогут укрепить волосы
Фото: Pexels

Иметь здоровые, крепкие и красивые волосы мечтает каждая женщина. Многие из них знают народные средства, которые помогают вернуть волосам блеск, жизненную силу и шелковистость.

Мед

Восстановить поврежденные и секущиеся волосы может маска из меда. Этот способ благоприятствует и быстрому росту кос. Для того чтобы приготовить это чудо-средство в домашних условиях понадобятся две ложки меда. Его нужно растопить в воде комнатной температуры. Образовавшуюся кашицу необходимо нанести на волосы, помассировать голову и накрыть ее шапочкой для душа. Все это желательно покрыть махровым полотенцем. Результат станет заметен, если наносить маску два раза в неделю. Держать ее желательно не менее часа.

Горчица

Отличным подарком для волос станет маска из горчицы. Разогревающий эффект простимулирует кровоснабжение кожи головы. К волосяным фолликулам произойдет приток кислорода. В рецепте приготовления такой маски, кроме основного ингредиента, также используются две столовых ложки крепкого чая и желток. Маску нужно наносить на 20 минут, а потом смыть ее теплой водой.

Репейное масло

Это средство считается одним из лучших для укрепления волосяного покрова головы. Масло лечит секущиеся волосы и стимулирует их рост, а также предотвращает перхоть. Для приготовления лечебной маски нужно подогреть масло, смешать его с двумя столовыми ложками лимонного сока и меда. Потом содержимое надо разогреть до той степени, когда мед растворится полностью. Образовавшуюся кашица необходимо остудить и добавить в нее два желтка. Использовать такое средство можно три раза в неделю. Изменения можно заметить уже через месяц, отмечает ФАН.

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