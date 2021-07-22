Большую популярность у рожениц в Подмосковье стали приобретать танцы в родах

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Пескотерапия и танцы пользуются большой популярностью на занятиях в школах для будущих мам в перинатальных центрах Московской области. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

На территории Подмосковья функционируют шесть перинатальных центров. Помимо этого, будущим мамам рады и в Московском областном научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). В этих учреждениях для беременных создают уникальную атмосферу для того, чтобы у них остались максимально благоприятные впечатления от родов.

— Посещать школы будущих мам настоятельно рекомендуется всем будущим мамам. Мы стараемся внедрять все пожелания, высказываемые нашими будущими родителями. В центрах проводятся занятия лечебной физкультуры, йоги. Востребованы танцы во время родов или пескотерапия, — уточнила Светлана Лазарева.

По ее словам, сотрудники центров делают все возможное, чтобы беременная женщина получила максимальное психологическое максимальное раскрепощение и комфорт. Ей помогают почувствовать себя защищенной и избавиться от страха перед родами, отмечает РИАМО.

Во время пандемии у будущих гостей перинатальных центров есть возможность принять участие в онлайн-школах будущих мам и пап, а также пройтись по маршруту пациента по медицинскому учреждению.