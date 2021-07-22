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Мужчина попытался изнасиловать пенсионерку на детской площадке в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина попытался изнасиловать пенсионерку на детской площадке в центре Москвы
Фото: Pixabay / Fleimax
Россия, Москва, Международная улица Карта всех событий

В центре Москвы мужчина напал на 60-летнюю женщину и попытался изнасиловать ее. Об этом в четверг, 22 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в ночь на 23 июня на детской площадке на Международной улице. Мужчина набросился на пожилую женщину, схватил ее за ногу и резко потянул. Вследствие чего москвичка сильно ударилась спиной и получила закрытый перелом бедренной кости.

После этого злоумышленник подошел к женщине и потребовал вступить с ним в половую связь, пригрозив снова применить силу. Несмотря на травму, женщина оказала ему отпор. Испугавшись, злоумышленник скрылся.

Позже полиция арестовала 39-летнего мужчину, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью и попытке изнасилования 60-летней пенсионерки.

В настоящее время он заключен под стражу.

В среду, 21 июля, сообщалось о другом случае насилия, произошедшем в столице. Молодой человек надругался над 15-летней школьницей на вечеринке на северо-востоке города.

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