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Сергей Собянин провел встречу с кандидатами в Государственную Думу от партии «Единая Россия»

Полина Долганова

Политика
Сергей Собянин провел встречу с кандидатами в Государственную Думу от партии «Единая Россия»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с членами партии «Единая Россия», которые будут выдвигать свои кандидатуры в депутаты на предстоящих сентябрьских выборах в Государственную Думу. Об этом глава города в четверг, 22 июля, написал в своем личном блоге.

Мэр отметил, что в процессе избирательной кампании партия большинства представляет отчеты о выполнении предвыборных обещаний и рассказывает о своей программе на ближайшие пять лет.

Собянин отметил, что в настоящее время страна живет «фактически на военном положении» в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Тем не менее все обещания, данные партией в 2016 году, были выполнены. Кроме того, ни одна программа не была приостановлена.

Глава города добавил, что столица 2016 года и нынешняя Москва отличаются друг от друга. Изменения произошли в лучшую сторону, отметил Собянин.

— И другой силы, другой команды, как говорил классик: «А мы решим эти проблемы!», такой команды нет. Покритиковать — да. А команды, которая взяла бы на себя ответственность и реально смогла бы что-то решить, — такой нет, — написал мэр.

Сергей Собянин добавил, что «Единая Россия» является политической силой, которая способна брать на себя ответственность, не занимается популизмом и не дает лишних обещаний.

Голосование за депутатов Госдумы, депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино будут проходить с 17 по 19 сентября 2021 года.

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