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Расписание временно изменится ночью на D2, Курском и Рижском направлениях МЖД

Михаил Алимов

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Расписание временно изменится ночью на D2, Курском и Рижском направлениях МЖД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Расписание в ночное время изменится на МЦД-2, а также Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД). Изменения плановые и связаны с обслуживанием инфраструктуры с 26 по 28 июля. Об этом в четверг, 22 июля, сообщили в пресс-службе МЖД.

— 26 – 28 июля с 22:30 до 05:20 скорректирован график движения на D2, Курском и Рижском направлениях в связи с плановым обслуживанием инфраструктуры. Эти работы необходимы для обеспечения безопасности и надежности поездок, — говорится в сообщении.

В данный период будет закрыт 2 путь на перегоне Курский вокзал — Люблино. Часть пригородных поездов пустят с увеличенными интервалами, еще несколько будут ходить по укороченным маршрутам — от Царицыно до Стрешнево и обратно, а также до Рижского и Курского вокзалов и в обратном направлении. Некоторые поезда будут выведены из расписания.

Актуальную информацию можно узнать на сайте ЦППК, железнодорожных станциях и остановочных пунктах. Также доступно мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК», которое можно скачать на смартфоны с IOS и Android.

В начале июля сообщалось, что в этом месяце изменится расписание движения поездов на Савеловском направлении. Произошло это из-за ремонтно-путевых работ.

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