Выставка «Миф — есть сама жизнь!» открылась в Доме Лосева

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Научная библиотека и мемориальный музей «Дом А. Ф. Лосева» представляет выставку «Миф — есть сама жизнь!». Экспозиция актуализирует миф в истории человечества — от древности до наших дней, а также показывает значение мифов в жизни общества, в культуре и искусстве.

Посетителям предстоит погрузиться в историю мифа и увидеть его в нескольких ракурсах, рассмотреть исторические факты и религиозные верования в период зарождения и бытования мифа, вспомнить известные мифы, их содержание и персонажей.

На выставке можно увидеть произведения художников на мифологические темы, а также почитать мифы и притчи русской классической литературы. Среди картин представлены копии произведений художников Серебряного века: Бруни, Рериха, Бакста, Васнецова, Нестерова, Кустодиева. Таким образом, у посетителей появится возможность сопоставить полотна мастеров, писавших на мифологические темы.

В экспозиции представлены редчайшие экспонаты: рукопись «Диалектика мифа», хранившаяся в архиве ФСБ, и уникальная фотокопия уничтоженной книги, чудом сохранившаяся в те годы, когда издание было под запретом. Их можно увидеть рядом с современными многочисленными изданиями «Диалектики мифа». Кроме того, экспонируются книги и работы А. Ф. Лосева о мифе и мифологии.

Выставка открыта до 30 декабря, сообщается на сайте музея.