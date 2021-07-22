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Более 880 многодетных семей бесплатно получили земли в Подмосковье с начала года

Елена Фролова

Общество
Более 880 многодетных семей бесплатно получили земли в Подмосковье с начала года
Фото: Pixabay

Более 880 многодетных семей получили бесплатные земельные участки на территории Московской области в 2021 году. Такую информацию предоставили в пресс-службе Минмособлимущества.

— Всего за шесть месяцев текущего года администрации городских округов обеспечили земельными участками 885 многодетных семей. Все это было сделано на бесплатной основе, — пояснили в ведомстве.

Уточняется, что с момента введения в действие закона о бесплатном предоставлении земель данным категориям семей в Подмосковье участки получили 28 890 семей. Как подчеркнул зампред областного правительства Андрей Разин, количество многодетных семей в Московской области продолжает увеличиваться. При этом, несмотря на ограниченность земельного фонда, необходимо подбирать подходящие участки, чтобы обеспечить землей каждую подобную семью в регионе, считает спикер.

По словам Андрея Разина, с января из собственности региона в муниципальную собственность для формирования и дальнейшей передачи участков многодетным семьям были предоставлены свыше 67 гектаров земли, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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