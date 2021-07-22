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Врач объяснил, почему российским спортсменам на Олимпиаде в Токио нужен психолог

Юлия Евграфова

Сюжеты: 

Олимпиада в ТокиоЭксклюзивы ВМ
Общество
Врач объяснил, почему российским спортсменам на Олимпиаде в Токио нужен психолог
Фото: Pexels

Для российских спортсменов очень важно выступить хорошо на Олимпиаде в Токио. Эмоциональное напряжение усиливает возможность заразиться коронавирусом, из-за которого их могут отстранить от соревнований. Поэтому в такой период для них очень важна работа с психологами. Этим мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился врач спортивной медицины Илья Мелехин.

— Все люди за 1,5 года уже устали от пандемии. Большинство пугает неизвестность, и у людей возрос уровень тревожности. А когда это помножено на то, что человек должен хорошо выступить... Они же профессионалы — должны прийти и сделать свою работу. Еще и эти дополнительные проверки. Спортсмены ведь боятся того, что они столько времени готовились и теперь, если хоть один положительный тест, — то все, как стена перед ними рухнула в этот момент. Для этого психологи наши и поехали. Будут их настраивать на то, что при любых обстоятельствах нужно сделать свою работу, — уточнил собеседник «ВМ».

По мнению Мелехина, спортсменам-мужчинам будет сложнее. Как считает врач, у женщин более гибкая нервная система. Поэтому в случае каких-то негативных ситуаций они могут «поплакать и придут в себя». А если у мужчины настроение «на минус», то с этим уже ничего не сделать, уверен эксперт.

Врач спортивной медицины отметил, что каждый тренер, конечно, тоже является психологом для своих подопечных. Помимо этого, у спортсменов есть свои индивидуальные методики подготовки к стартам, считает Илья Мелехин. По его словам, одни стараются много спать, другим, например, нужно послушать определенную музыку. Третьи настраиваются на нужный лад, когда поговорят с близкими, дополнил собеседник «ВМ». Он заключил, что многие спортсмены — достаточно суеверные люди. Поэтому, если что-то идет не так, как они привыкли, появляется «психологический дисбаланс».

Олимпиада в Токио в этом году пройдет с 23 июля по 8 августа. Церемония открытия состоится в пятницу в 14 часов по московскому времени. В этом году соревнования пройдут в необычном формате: без зрителей.

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