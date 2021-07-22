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Московские врачи за сутки вылечили более 7,5 тысячи пациентов с коронавирусом

Михаил Алимов

Город
Московские врачи за сутки вылечили более 7,5 тысячи пациентов с коронавирусом
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве за сутки от коронавируса вылечились 7587 человек. Об этом в четверг, 22 июля, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Общее число выздоровевших от COVID-19 за время пандемии составляет 1 312 545. человек

Новых случаев выявлено 4287. В том числе госпитализированы 1229 пациентов. Умерли 102 человека.

Московские врачи за сутки вылечили более 7,5 тысячи пациентов с коронавирусомФото: Оперштаб

За прошедшие 24 часа в России выявили 24 471 новый случай заболевания коронавирусом в 85 регионах. Почти 10 процентов заболевших не имели клинических проявлений инфекции. За последние сутки также было зафиксировано 796 летальных исходов. Полностью выздоровели после прохождения лечения 22 660 пациентов.

Во всех прививочных центрах Москвы с 22 июля началась повторная вакцинация от COVID-19. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, сделать повторную прививку «Спутником Лайт» или «Спутником V» можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации: в 119 поликлиниках, 45 павильонах «Здоровая Москва», центрах госуслуг «Мои документы» и других популярных общественных местах.

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