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Повторная вакцинация от COVID-19 началась во всех столичных прививочных центрах

Полина Долганова

Город
Повторная вакцинация от COVID-19 началась во всех столичных прививочных центрах
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Повторная вакцинация от коронавирусной инфекции началась во всех прививочных центрах Москвы. Об этом в четверг, 22 июля, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в Москве продолжают расширяться возможности для вакцинации от COVID-19, в том числе и для повторной. Она отметила, что ревакцинировать граждан уже начали в домах престарелых.

— С сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку «Спутником Лайт» или «Спутником V» можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации — в 119 поликлиниках, 45 павильонах «Здоровая Москва», центрах госуслуг «Мои документы» и других популярных общественных местах, — уточнила заммэра.

В настоящее время повторную прививку рекомендуется делать спустя полгода после укола первым компонентом. Повторная вакцинация помогает сформировать дополнительную защиту в организме и предотвратить заболевание новыми штаммами.

После того, как ситуация с коронавирусом в стране будет полностью приведена в норму, вакцинироваться рекомендуется раз в год, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Доктор медицинских наук, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Михаил Костинов объяснил, почему важно пройти ревакцинацию от COVID-19. Так, коронавирус регулярно мутирует, а специалисты пока не могут найти ответ на вопрос, насколько хорошо люди защищены от новых штаммов при наличии антител. Специалист добавил, что врачи могут поменять препарат при повторной вакцинации, если у пациента были необычные реакции на тот, что использовался при первичной прививке. Доктора знают подходы, как можно сгладить такие явления.

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