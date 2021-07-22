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Бразильский штамм коронавируса «гамма» выявили в России

Полина Долганова

Общество
Бразильский штамм коронавируса «гамма» выявили в России
Фото: flickr.com/NIAID

Бразильский штамм коронавирусной инфекции выявили на территории Российской Федерации. Он, как и штамм «дельта», является более опасным. Об этом в четверг, 22 июля, рассказали в научном центре «Вектор».

— На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант «дельта», выявлены единичные случаи варианта «гамма», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба штамма — гамма и дельта — относятся к категории «вызывающих озабоченность» из-за своей заразности и способности понижать эффективность антител в человеческом организме.

Штаммы «лямбда» и «эпсилон» относятся к вариантам, вызывающим интерес. Ни один из них еще не был выявлен в России.

Отмечается, что на данный момент индийский штамм преобладает во многих странах. В России дельта штамм также постепенно замещает другие варианты вируса.

— С учетом имеющихся у него конкурентных преимуществ в сравнении с известными вариантами, нет оснований ожидать вытеснения варианта дельта уже изученными разновидностями SARS-CoV-2, — уточнили в научном центре.

К настоящему моменту Россия уже получила несколько образцов штаммов нового COVID-19 из научных центров в Италии, Таиланда и Австралии, передает Интерфакс.

В начале июля исследователи обнаружили три новых варианта бразильского штамма. По данным бразильских ученых, новые варианты мутации могут начать распространяться в ближайшее время в разных регионах страны.

Согласно данным ВОЗ, список «вызывающих озабоченность» вариантов коронавируса состоит из четырех мутаций SARS-CoV-2: из британского, бразильского, южноафриканского и индийского штаммов.

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