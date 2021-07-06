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Ученые обнаружили три новых варианта бразильского штамма COVID-19 «гамма». Об этом рассказал во вторник, 6 июля, вирусолог Фелипе Навеку из научного объединения Fiocruz.

По данным бразильских ученых, новые варианты мутации могут начать распространяться в ближайшее время в разных регионах страны.

— В штате Амазонас у нас циркулирует вариант P.1. Проблема заключается в том, что он эволюционирует. Мы говорим о возникновении трех подвидов, — пояснил ученый.

По его словам, новые мутации могут оказаться более устойчивыми, чем исходный вариант штамма «гамма». При этом один из подвидов бразильской мутации похож на индийский штамм, который в настоящее время распространился по всему миру, сообщает портал UOL.

Напомним, один из вариантов коронавируса B.1.617 впервые был обнаружен в Индии в октябре 2020 года. Три его новых вариации — B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3 — были замечены позже. Они отличаются мутациями в спайковом белке и распространяются в разных странах. Штамм «дельта» выявлен на территории многих государств.

Ранее врачи установили, что индийский штамм коронавируса может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают диарею и образование тромбов. Отмечается также, что данный штамм коронавируса более агрессивный и злой, а вызванная им болезнь протекает быстрее.

При этом 24 июня первый случай смерти от штамма «дельта плюс» зафиксировали в Индии. Женщина с новым штаммом коронавируса не была вакцинирована и скончалась 23 мая. Специалисты узнали о ее заболевании после проведения анализов.