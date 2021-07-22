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День Военно-морского флота отметят в Музее Победы

Ольга Маркова

Развлечения
День Военно-морского флота отметят в Музее Победы
Фото: АГН Москва

Музей Победы на Поклонной горе 25 июля приглашает посетителей на праздничную программу, приуроченную ко Дню Военно-морского флота.

На открытых площадках музея пройдут специальные экскурсии, где гостям расскажут о самых ярких страницах истории советского флота. Здесь представлены башенные артиллерийские установки береговой обороны, автоматические и зенитные корабельные орудия, которые защищали советские базы от нападения вражеских самолетов в годы Великой Отечественной войны.

Экскурсанты увидят вооружение и боевую технику 1940-х годов и послевоенного периода, узнают о боевом пути железнодорожной артиллерийской установки ТМ-3-12 и подводных лодок Л-3 и Щ-307, а также о подвиге моряков торпедного катера «Комсомолец» проекта 123-бис.

В Зале Полководцев состоится концерт в рамках патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы». В программе примут участие солистки Анна Абакумова и Екатерина Манешина.

Гость программы — актриса театра и кино, солистка оперетты Татьяна Ларина. Она исполняла вокальные партии в кинофильмах «Людмила» и «Артисты — фронту». Всего актриса сыграла в кино более 50 ролей.

Поэтический блок концертной программы представит творческое объединение современных поэтов Made Insideс. Авторы прочтут цикл стихотворений, посвященных Дню Военно-морского флота России.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

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