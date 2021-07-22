Windows 11 от компании Microsoft лишится важной функции

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Вместе с очередной версией операционной системы (ОС) от компании Microsoft пришли и проблемы. Некоторые привычные уже возможности стали недоступны в функционале Windows 11. Помимо привязки использования панели задач к нижней части экрана, к которой пользователи неоднозначно отнеслись ранее, добавилось еще и отсутствие популярной функции. Для закрепления в рабочей среде теперь невозможно перетащить ярлыки приложений.

Система не позволяет этого сделать. Более того, отсутствует возможность переместить файл с помощью ярлыка приложения, который облегчал открытие необходимого объекта в прошлой версии ОС.

Ожидающим следующую Windows такие нововведения не сильно понравились. Тем более что их подтвердила сама Microsoft. В компании при этом сообщили, что будут прислушиваться к мнению потребителей, передает Windows Latest.

Кроме того, компания Microsoft изменила «синий экран смерти» в Windows 11. Это стало первым изменением внешнего вида «экрана смерти» с 2016 года, когда в него добавили QR-код.

Новую операционную систему представили в июне 2021 года. Обновление до нее будет бесплатным для пользователей предыдущей версии. Ее масштабное распространение ожидается осенью.