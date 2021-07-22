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Программу реновации запустят в четырех округах Подмосковья

Елена Фролова

Общество
Программу реновации запустят в четырех округах Подмосковья
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Реновацию на территории Московской области запустят с четырех округов. В их число вошли Раменское, Королев, Пушкино и Балашиха. Власти Подмосковья и Фонд жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) подписали соответствующее соглашение, которое должно помочь переселить из аварийных домов и бараков 2,5 тысячи человек.

Как рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, основной задачей программы является обеспечение как можно большего числа жителей комфортными условиями. Причем реновация предполагает не просто возведение домов, а проект комплексного развития. Жилье планируется организовывать сразу с парковочными местами, школами и детскими садами.

По мнению главы региона, сотрудничество с Фондом ЖКХ стало важнейшим для области. Андрей Воробьев подчеркнул, что сейчас есть полное взаимопонимание по поводу того, какие меры помогут решить проблемы с ветхим жильем, отмечает телеканал 360.

— К сожалению, на территории Московской области до сих пор есть аварийные, ветхие дома. Эту проблему необходимо решать. И президент России Владимир Путин в своем послании ясно обозначил, как должен решаться данный вопрос, — пояснил Андрей Воробьев.

Губернатор также рассказал, что новое соглашение предполагает новые возможности и ресурсы. В первый блок войдут аварийные постройки, а во второй – ветхие.

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