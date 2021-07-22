В Москве началось обучение наблюдателей Общественной палаты для работы на выборах в сентябре

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Обучение общественных наблюдателей, которые будут контролировать процесс голосования и подсчет результатов во время сентябрьских выборов, стартовало в столице. Об этом сообщили в Общественной палате Москвы в четверг, 22 июля.

— Люди — вот наш главный ресурс при наблюдении за выборами. Видеонаблюдение, кол-центр — все это упрощает, но не заменяет работу наблюдателей, — рассказал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Наблюдателей будут обучать преподаватели факультета права НИУ ВШЭ, добавили в ведомстве. Приложение «Мобильный наблюдатель» позволит им обращаться в Общественный штаб, а юристы университета будут осуществлять их правовую поддержку, а также консультацию.

Более 13 тысяч человек стали наблюдателями, это позволяет закрыть ими все участки, уточнил Венедиктов. Проблемой, по его словам, являются госпитали с пациентами с COVID-19, так как штаб пока не знает, как организовать там голосование.

Наблюдателем может стать любой совершеннолетний россиянин, отмечается на сайте палаты.

Голосование за депутатов Госдумы, депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года.