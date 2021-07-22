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«Промысел божий»: вдова Станислава Говорухина объяснила отсутствие у пары детей

Михаил Алимов

Развлечения
«Промысел божий»: вдова Станислава Говорухина объяснила отсутствие у пары детей
Фото: Елена Булова, «Вечерняя Москва»

Режиссер Станислав Говорухин и его супруга Галина не имели общих детей. В студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» вдова кинематографиста рассказала, почему не родила для него ребенка.

— Мы очень хотели детей, но когда я была беременной, то залезла в холодную ванную в Одессе. Начались проблемы со здоровьем. Меня забрали в больницу. И случилось то, что случается у гинеколога в кресле. Произошло сильное кровотечение, — призналась она.

По словам Галины Говорухиной, позже ее подруга, актриса Наталья Фатеева, устраивала ее в клинику, чтобы она смогла забеременеть, но ничего не получилось.

Вдова режиссера заявила, что это «промысел божий» и отметила, что все внимание она уделяла мужу. Поэтому ее просто «не хватило» бы еще и на ребенка.

Станислав и Галина Говорухины прожили в браке более 50 лет. Режиссер скончался в июне 2018 года после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 82 лет.

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