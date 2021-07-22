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Панда-парк с веревочным лабиринтом появится в пойме реки Чермянки в Москве

Михаил Алимов

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Панда-парк с веревочным лабиринтом появится в пойме реки Чермянки в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, река Чермянка Карта всех событий

В пойме реки Чермянки появится новый веревочный аттракцион — панда-парк. Он займет 900 квадратных метров и будет расположен на участке от проезда Дежнева до улицы Молодцова.

Аттракцион будет состоять из двух маршрутов. Первый находится на высоте 1,5 метра и считается детским — в него входят мост с препятствиями, веревочный лабиринт и вертикальная сеть «паук». Взрослая трасса расположена на высоте 4,5 метра над уровнем земли. Ее оборудуют вертикальными захватами, натянутым тросом для спуска, вертикальными брусьями «спираль» и мостом с кочками.

Для панда-парка уже подготовлено песчаное основание, в ближайшее время специалисты начнут монтировать опоры и собирать конструкцию. Работы должны завершиться к концу сентября, передает официальный сайт мэра Москвы.

Он станет частью единого экопарка «Яуза». Он будет располагаться на территории длиной 16 километров и протянется от МКАД до Ростокинского акведука. Будут выходы в парк «Лосиный Остров» и на ВДНХ. Экопарк будет создан при участии жителей района и станет самым большим в Европе.

Недавно сообщалось, что на территории парка установят 10 новых детских площадок. Жители смогут впервые посетить их до конца 2021 года.

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