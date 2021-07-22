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Коронавирус включили в список опасных для жизни человека заболеваний

Полина Долганова

Общество
Коронавирус включили в список опасных для жизни человека заболеваний
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Коронавирусную инфекцию включили в перечень опасных для жизни человека заболеваний. Вместе с COVID-19 в этом списке числятся холера, чума и другие болезни. Об этом в четверг, 22 июля, сообщили в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

— В Верховном суде прошло заседание в рамках коллективного иска «Лиги защиты пациентов» и ряда граждан, оспаривавших постановление правительства от 31 января 2020 года, которым COVID-19 был включен в перечень опасных болезней. Иск был оставлен без удовлетворения, — говорится в сообщении.

За день до принятия постановления Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила коронавирусу статус болезни, опасность которой закреплена на международном уровне. Кроме того, в связи с распространением инфекции был введен режим ЧС международного значения.

Бразильский штамм коронавирусной инфекции выявили на территории Российской Федерации 22 июля. Он, как и штамм «дельта», является более опасным. Оба штамма («гамма» и «дельта») относятся к категории «вызывающих озабоченность» из-за своей заразности и способности понижать эффективность антител в человеческом организме.

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