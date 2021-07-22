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Оперы Зальцбургского фестиваля покажут в «Музеоне»

Ольга Маркова

Развлечения
Оперы Зальцбургского фестиваля покажут в «Музеоне»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сеть кинотеатров «Москино» с 26 июля по 27 августа приглашает зрителей на летнюю площадку в парк «Музеон», где представит классические оперы Зальцбургского фестиваля.

Можно будет увидеть шесть уникальных постановок, в разные годы блиставших на сцене в рамках фестиваля. В программе — сразу два партии сопрано Асмик Григорян: в ошеломляющей постановке «Саломеи» Ромео Кастеллуччи и психоаналитической трактовке оперы Штрауса «Электра» Кшиштофа Варликовского.

Невероятно красивую постановку «Волшебной флейты» Моцарта представит режиссер Лидия Штайер, которая ввела в спектакль роль рассказчика. Австрийский актер Клаус Мария Брандауэр играет дедушку, читающего внукам сказку на ночь — мальчики засыпают и оказываются вовлеченными в красивое действие.

В красочной сатирической комедии «Итальянка в Алжире» зрители увидят историю девушки, отправившейся в чужую страну, чтобы вернуть своего возлюбленного, и ловко отбивающейся от притязаний местного бея. Фильм поставили известные режиссеры, всегда работающие в тандеме, — Моше Лейзер и Патрис Курье.

А завершит программу показов лента «Фиделио». Известно, что для представления в Праге в ноябре 1814 года Бетховен упомянул в своих инструкциях о том, что текст диалогов в опере «Фиделио» можно сокращать по усмотрению постановщиков. Режиссер Клаус Гут пошел еще дальше — свел их к минимуму и включил между вокальными партиями современный саунд-дизайн в стиле дарк-эмбиент.

Показы проводятся совместно с проектом Theatre HD, сообщается на сайте «Москино».

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